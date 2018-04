Roger aumenta agonia corintiana

O Corinthians ficou durante 75 minutos fora da zona de rebaixamento do Brasileiro ontem à noite. Até Roger, jogador desprezado pelo clube que entrou no intervalo, ganhar de Iran, passar por Zelão e fazer, aos 30 minutos do segundo tempo, o gol da vitória de virada do Flamengo: 2 a 1 num Maracanã com mais de 60 mil pessoas. O meia, vinculado ao time de Parque São Jorge, já havia se vingado no primeiro turno, ao ajudar os cariocas a chegar ao 2 a 2 no Morumbi após desvantagem de 2 a 0. A situação corintiana segue bastante delicada. Faltam agora quatro rodadas e, de acordo com os matemáticos, oito pontos para a salvação. O desespero não é maior por causa de boa contribuição de Vasco (fez 3 a 2 no Goiás, com os mesmos 41 pontos do Corinthians) e do Santos ( 2 a 1 no Náutico, com 43). Com o triunfo, os Rubro-Negros assumiram, pelo menos até hoje, a terceira posição, com vaga na Libertadores de 2008. Já os paulistas agora terão obrigação de ganhar os dois jogos em casa (Atlético-PR e Vasco) e somar pontos contra o Goiás, em Goiânia, no dia 11. Os jogadores do Corinthians entraram no Maracanã sob forte vaia. Mas com promessa de não se intimidar com a pressão, falando em ousadia e recebidos por entusiasmados corintianos que prometiam cantar o jogo todo. Antes de a bola rolar, o clima entre os adversários era de amizade, com trocas de abraços e cumprimentos calorosos. Harmonia logo deixada de lado nos primeiros minutos de um duelo pegado, brigado e com pouca bola rolando. A discussão entre Fábio Ferreira e Souza, logo no início, mostrou que a noite seria quente e tensa. Para piorar a situação corintiana, com menos de 20 minutos de jogo, o placar eletrônico do Maracanã anunciava o gol do Goiás diante do Vasco e o do Náutico frente o Santos. Os resultados não favoreciam. O esquema de jogo sim. Como previa Nelsinho Baptista, o Flamengo se lançava ao ataque e dava espaços para contragolpes. Num deles, Lulinha deu meia lua em Cristian e cruzou para Finazzi marcar 1 a 0. Dentinho teve a grande chance de ampliar o placar aos 38. Ganhou na corrida de Toró, sofreu pênalti, porém preferiu seguir na jogada e errou o alvo. Para piorar, aos 46 Ibson empatou após receber excelente passe de calcanhar de Souza. Empate ruim? Não, Vasco e Santos viraram e o placar tirava o Corinthians da zona de rebaixamento. Roger estragou a festa. E a agonia aumenta.