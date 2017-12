Roger confirma Edinho e Walace no Grêmio para estreia do Gaúcho O técnico Roger Machado confirmou o Grêmio para a estreia do Campeonato Gaúcho neste domingo contra o Brasil de Pelotas, no estádio Centenário, casa do rival. Sem poder contar com os meio-campistas Ramiro e Giuliano, machucados, o treinador deve promover a entrada de Edinho e Walace.