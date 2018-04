Roger escolhe Pedro Rocha para vaga do lesionado Everton no Grêmio

O Grêmio terá pelo menos uma mudança para encarar o América-MG neste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lesionado Everton, o técnico Roger Machado indicou no treino desta quinta-feira o substituto do atacante. Será Pedro Rocha, que trabalhou entre os titulares no CT Presidente Luiz Carvalho.

Everton sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o São Paulo, no último fim de semana, e já havia sido confirmado como desfalque para pegar o América-MG. Restava, então, definir seu substituto. No fim, Pedro Rocha venceu a disputa pela vaga e voltará a ser titular do Grêmio.

Mas esta pode não ser a única alteração realizada por Roger. O treinador também pode ser obrigado a mudar a lateral direita. Isso porque Edílson voltou a ser desfalque na atividade desta quinta-feira, segue sem treinar com o grupo nesta semana e ainda é dúvida. Ele tem realizado tratamento por conta de desgaste muscular.

Ao menos nesta quinta, Wallace Oliveira foi o escolhido para substitui-lo. Com isso, o Grêmio deve ter na escalação de domingo: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira (Edílson), Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Negueba, Douglas e Pedro Rocha; Miller Bolaños.