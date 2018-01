Roger Federer arrasa adversário no Qatar O tenista suíço Roger Federer mostrou, nesta terça-feira, que a nova temporada promete ser igual à passada, quando venceu 81 partidas e perdeu somente quatro vezes. Na estréia pelo ATP de Doha, no Qatar, o número 1 do mundo passou fácil pelo checo Ivo Minar por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/3. Em outros resultados da rodada, o russo Nikolay Davydenko derrotou o belga Christophe Rochus por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1), o italiano Filippo Volandri venceu o francês Nicolas Mahut por 2 a 0 (duplo 6/4), o francês Fabrice Santoro eliminou o austríaco Olivier Marach por 2 a 1 (6/0, 2/6 e 6/4) e o marroquino Younes El Aynaoui ganhou do francês Sebastien Grosjean por 2 a 0 (duplo 6/4).