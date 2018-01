Roger Federer arrasa espanhol e se classifica à semifinal Já está virando rotina para o suíço Roger Federer. Com muita tranqüilidade, o melhor tenista do mundo na atualidade arrasou o espanhol David Ferrer por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/3 -, em uma hora exata de jogo, e se classificou às semifinais do Masters Series de Montecarlo, em Mônaco, o terceiro torneio desta série na temporada. O seu adversário sairá do confronto entre o croata Ivan Ljubicic e o chileno Fernando González. Federer só encontrou dificuldades na estréia contra o sérvio Novak Djokovic, quando precisou de três sets para avançar na competição. Depois, foram mais duas vitórias em dois sets com jogos com menos de uma hora de duração - contra Alberto Martín (Espanha) e Benjanmin Balleret (Mônaco). A outra semifinal já está definida entre o espanhol Rafael Nadal, o rei do saibro na atualidade e atual campeão do Masters Series de Montecarlo, e o argentino Gaston Gaudio.