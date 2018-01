Roger Federer aumenta vantagem no ranking da ATP O tenista suíço Roger Federer aumentou nesta segunda-feira a sua vantagem na liderança do novo ranking de entradas da ATP, mesmo perdendo no domingo o título do Masters Series de Montecarlo para o espanhol Rafael Nadal. O ranking leva em conta o desempenho dos tenistas ao longo de um ano. Como Nadal havia conquistado o título de Montecarlo em 2005, ele manteve o mesmo número de pontos. Federer, ao chegar na final, melhorou o seu desempenho com relação ao Masters do ano passado, quando caiu na quarta-de-final. Já o chileno Fernando González entrou no top 10 do ranking por ter chegado à semifinal do Masters Series de Montecarlo deste ano. Outro tenista que subiu foi o croata Ivan Ljubicic, que foi para a quarta posição, ganhando um posto. Veja a classificação do ranking de entradas da ATP: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.160 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 4.335 3.º David Nalbandian (ARG) - 2.825 4.º Ivan Ljubicic (CRO) - 2.690 5.º Andy Roddick (EUA) - 2.540 6.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.360 7.º Gaston Gaudio (ARG) - 2.015 8.º James Blake (EUA) - 1.945 9.º Guillermo Coria (ARG) - 1.790 10.º Fernando González (CHI) - 1.620 88.º Marcos Daniel (BRA) - 449 92.º Flávio Saretta (BRA) - 432 322.º Gustavo Kuerten (BRA) - 100 Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer (SUI) - 562 pontos 2.º Ivan Ljubicic (CRO) - 250 3.º Rafael Nadal (ESP) - 224 4.º Marcos Baghdatis (CYP) - 189 5.º James Blake (EUA) - 185 6.º Tommy Haas (ALE) - 174 7.º David Nalbandian (ARG) - 165 8.º Nikolai Davydenko (RUS) - 126 9.º Nicolas Kiefer (ALE) - 124 10.º David Ferrer (ESP) - 117 10.º Jarkko Nieminen (FIN) - 117 87.º Marcos Daniel (BRA) - 20 134.º Ricardo Mello (BRA) - 7 134.º Flávio Saretta (BRA) - 7 176.º André Ghem (BRA) - 3 202.º Gustavo Kuerten (BRA) - 1 202.º André Sá (BRA) - 1