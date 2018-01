Roger Federer avança às quartas e Marat Safin cai em Dubai O tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo e principal favorito ao título, derrotou o kuwaitiano Mohammed Al Ghareeb por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 -, nesta quarta-feira, e avançou às quartas-de-final do ATP de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Com a vitória, Federer aumentou para 55 o número de vitórias consecutivas em quadras duras (de cimento). Quem decepcionou foi o russo Marat Safin, que foi derrotado pelo belga Olivier Rochus por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Safin, de volta ao circuito profissional depois de seis meses parado por causa de lesão, havia vencido o compatriota Nikolay Davydenko na estréia. Em outros jogos da rodada desta quarta, o alemão Rainer Schuettler bateu o eslovaco Ivo Klec por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/4 - e o russo Mikhail Youzhny eliminou o compatriota Igor Andreev também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).