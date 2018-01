Roger Federer avança fácil na Austrália O tenista suíço Roger Federer deu mais uma amostra, neste sábado, que está firme na luta por mais um título de Grand Slam na carreira. Sem muitas dificuldades, o número 1 do mundo derrotou o bielorusso Max Mirnyi por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. Nas oitavas-de-final do Aberto da Austrália, Federer terá pela frente o alemão Tommy Haas, que bateu o australiano Peter Luczak por 3 a 1 (4/6, 6/3, 6/4 e 6/4). Quem sofreu muito, principalmente com o forte calor no Melbourne Park, foi o eslovaco Dominik Hrbaty. O cabeça-de-chave 12 do torneio precisou de cinco sets para eliminar o russo Igor Andreev - com parciais de 1/6, 6/4, 6/3, 2/6 e 6/4. Também sob o sol forte, o francês Sebastien Grosjean ganhou do argentino Guillermo Coria por 3 a 1 (6/2, 6/2, 3/6 e 6/4). Em outros jogos da rodada, o argentino Juan Ignacio Chela venceu o belga Kristof Vliegen por 3 sets a 0 (6/1, 6/4 e 6/4), o alemão Nicolas Kiefer derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 a 1 (6/3, 6/2, 5/7 e 6/2), o russo Nikolay Davydenko eliminou o australiano Nathan Healey por 3 a 1 (6/2, 5/7, 6/4 e 7/5) e o francês Paul-Henri Mathieu passou pelo peruano Luis Horna por 3 a 0 - com parciais de 7/6 (7/2), 7/6 (9/7) e 6/1.