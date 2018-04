Roger Federer busca 6º título da Masters Cup Acostumado a quebrar marcas em sua carreira, Roger Federer entra na Arena O2, às 15h30 (de Brasília), em Londres, para somar à sua biografia outro recorde: se vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga na decisão da Masters Cup, será o maior campeão da história do torneio - até agora, são cinco títulos. Federer disputará hoje a 100.ª final em torneios de simples. Caso consiga a vitória, colocará em sua galeria o 70.º troféu. Outro número importante da decisão de hoje: com a fácil vitória sobre o espanhol David Ferrer (7/5 e 6/3), ontem, na semifinal, Federer assumiu a 3.ª posição do ranking mundial.