Roger Federer completa mil dias no topo do ranking da ATP O tenista suíço Roger Federer bateu mais um recorde em sua carreira e completou nesta segunda-feira mil dias como número um do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), agora com 8.120 pontos, quase o dobro do segundo colocado, o espanhol Rafael Nadal, que tem 4.270. No último domingo, Federer conquistou o ATP da Basiléia, na Suíça, que foi o seu 11.º título no ano e o 44.º na carreira. Só nesta temporada, o suíço, que não disputará o Masters de Paris, conquistou 87 vitórias em 92 partidas disputadas. Com mais de US$ 27 milhões em prêmios na carreira, Federer acumula 143 semanas na liderança do Ranking de Entradas e se aproxima ainda mais das marcas do checo Ivan Lendl (157) e do norte-americano Jimmy Connors (160). O último evento da ATP que o suíço participará será o Masters Cup de Xangai, no final de novembro, cuja competição reunirá os oito melhores tenistas do ano. Ainda no ranking desta segunda-feira, o russo Nikolay Davydenko recuperou o quinto lugar ao ultrapassar o norte-americano Andy Roddick, enquanto o espanhol Tommy Robredo tomou a sétima posição do chileno Fernando González. Com relação aos brasileiros, o melhor continua sendo Thiago Alves, que subiu três postos e foi para 101.º.