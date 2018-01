Roger Federer conquista mais uma vitória em Wimbledon Grande favorito ao título de Wimbledon, o tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, garantiu vaga às quartas-de-final da competição inglesa ao derrotar nesta segunda-feira o checo Tomas Berdych, cabeça-de-chave número 13, por 3 sets a 0. Berdych cometeu muitos erros no começo da partida e Federer pôde fechar com tranqüilidade o primeiro set em 6/3 - por sinal, esse foi o mesmo resultado do segundo. Já no terceiro, o checo até que tentou reagir, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do suíço e perdeu por 6/4. A partida teve pouco mais de 1h20 de duração. Com esse resultado, Federer, que é tricampeão de Wimbledon, conquistou a sua 45ª vitória consecutiva em quadra de grama. Agora, o tenista suíço vai enfrentar nas quartas-de-final o vencedor do duelo entre o croata Mario Ancic e o sérvio Novak Djokovic.