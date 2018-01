Roger Federer conquista mais uma vitória pelo US Open O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, derrotou nesta quarta-feira o francês Marc Gicquel por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/2) e 6/3, em pouco mais de 1h45 de duelo, pelas oitavas-de-final do US Open, o último Grand Slam do ano, que distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios e dá mil pontos ao campeão no ranking da ATP. Federer, que conseguiu 15 aces na partida contra Gicquel, vai enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre o checo Tomas Berdych e o norte-americano James Blake. O tenista suíço conquistou as duas últimas edições do US Open e já faturou mais de US$ 4 milhões só nesta temporada. Em outro confronto pelas oitavas, o alemão Tommy Haas surpreendeu ao derrotar o russo Marat Safin por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 2/6, 6/2 e 7/6 (7/5), em pouco mais de três horas de partida. Na próxima fase, Haas enfrentará o russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número sete, que passou pelo escocês Andy Murray por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7, 6/3 e 6/0.