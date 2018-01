Roger Federer continua soberano no ranking da ATP Com 6.935 pontos, o tenista suíço Roger Federer continua soberano na liderança do novo ranking de entradas da ATP (que conta o desempenho dos tenistas ao longo de um ano), divulgado nesta segunda-feira. Em segundo aparece o espanhol Rafael Nadal, com 4.890. Apenas duas mudanças aconteceram entre os dez primeiros colocados. A primeira ficou por conta do argentino David Nalbandian, que subiu para o 3.º lugar, ultrapassando o norte-americano Andy Roddick. A outra alteração coube ao norte-americano James Blake, que com o segundo lugar conquistado no último domingo no Masters de Indian Wells (Federer foi o campeão), subiu cinco posições e assumiu o 9.º lugar. Já no ranking da corrida dos campeões, que soma o desempenho dos tenistas ao longo deste ano, a liderança também continua com o suíço Roger Federer, com 392 pontos. Já o espanhol Rafael Nadal subiu cinco posições e foi para o sexto lugar, com 123. Veja a classificação do ranking de entradas: 1.º Roger Federer/SUI - 6.935 2.º Rafael Nadal/ESP - 4.890 3.º David Nalbandian/ARG - 2.560 4.º Andy Roddick/EUA - 2.535 5.º Nikolay Davydenko/RUS - 2.420 6.º Ivan Ljubicic/CRO - 2.295 7.º Guillermo Coria/ARG - 2.025 8.º Gaston Gaudio/ARG - 1.985 9.º James Blake/EUA - 1.880 10.º Andre Agassi/EUA - 1.825 84.º Marcos Daniel/BRA - 477 85.º Flávio Saretta/BRA - 466 272.º Gustavo Kuerten/BRA - 120 Ranking da Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer/SUI - 392 2.º Marcos Baghdatis/CHP - 179 3.º James Blake/EUA - 160 4.º Ivan Ljubicic/CRO - 155 5.º Tommy Haas/ALE - 152 6.º Rafael Nadal/ESP - 123 7.º Nikolay Davydenko/RUS - 110 8.º Jarkko Nieminen/FIN - 109 9.º David Nalbandian/ARG - 105 10.º Nicolas Kiefer/ALE - 94