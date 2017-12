Roger Federer derrota croata e se classifica à semifinal Número um do mundo, o tenista suíço Roger Federer derrotou nesta terça-feira o croata Mario Ancic por 3 sets a 0 e garantiu uma das vagas à semifinal do Aberto de Roland Garros, evento que distribui mais de US$ 18 milhões em prêmios. Por causa de fortes dores no ombro direito e nas costas, Ancic precisou de ajuda médica por duas vezes ao longo da partida. Machucado, o desempenho do croata ficou comprometido e ele não ofereceu resistências a Federer, que fez 6/4, 6/3 e 6/4. Federer, que nunca conquistou o Aberto de Roland Garros, precisou de 2h17 para derrotar Ancic. Agora, o suíço vai enfrentar o argentino David Nalbandian, número três do mundo, que derrotou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/3, 2/6 e 6/4. Nesta quarta-feira acontecerão mais duas partidas pelas quartas-de-final. O espanhol Rafael Nadal vai enfrentar o checo Novak Djokovic, enquanto o croata Ivan Ljubicic pegará o francês Julien Bennetau.