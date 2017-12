Roger Federer derrota Ljubicic e classifica Nalbandian Melhor tenista do mundo, o suíço Roger Federer assegurou a primeira posição da chave vermelha ao derrotar nesta quinta-feira o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, em 1h33 de confronto, pela última rodada do grupo na Masters Cup, competição que reúne os oito melhores tenistas do ano e distribui cerca de R$ 4,5 milhões em prêmios. Apesar de vencer em dois sets, a partida entre os dois tenistas foi equilibrada. No começo do jogo, Ljubicic quebrou o serviço de Federer e abriu dois pontos de vantagem. No entanto, ele não conseguiu segurar a vantagem e foi derrotado no tie-break, por 7/6 (7/2). Já no segundo set, Federer confirmou o seu saque e fechou a partida em 6/4. Esta foi a terceira vitória do suíço, em três partidas disputadas em Xangai. Na fase semifinal, ele enfrentará o segundo colocado da chave ouro - esse grupo será definido na sexta-feira. Federer busca o seu 45.º título na carreira e o 12.º na temporada - por sinal, o suíço faturou, só neste ano, mais de US$ 7 milhões em prêmios. Por sua vez, Ljubicic ficou com apenas uma vitória em três duelos - a mesma situação do argentino David Nalbandian e do norte-americano Andy Roddick. No entanto, Nalbandian levou vantagem nos critérios de desempate (número de sets). Com isso, o argentino, que é o atual campeão da Masters Cup, enfrentará o primeiro colocado na chave ouro, que é o norte-americano James Blake.