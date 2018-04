Roger Federer diz que doping de Lance Armstrong feriu o esporte MELBOURNE - A entrevista em que Lance Armstrong admitiu que usou substâncias proibidas durante a sua carreira continua causando repercussão no mundo do esporte. Neste sábado, o tenista suíço Roger Federer afirmou que a confissão do ex-ciclista afeta todos os esportes e atletas do mundo.