Roger Federer e Andy Roddick em rota de colisão em Miami Dois dos principais favoritos ao título do Masters Series de Miami estão em rota de colisão. Roger Federer e Andy Roddick estão a uma partida de se encontrarem pelas semifinais do torneio. Nesta quinta-feira, pelas quarta-de-final, Federer repete a decisão de Indian Wells e enfrenta James Blake, enquanto Roddick joga com o espanhol David Ferrer. Federer marcou sua 25.ª vitória do ano - contra apenas uma derrota na temporada - diante de Dmitry Tursunov, e revelou estar se sentindo cada vez melhor em quadra, para desespero de seus adversários. Para o jogo desta quinta-feira, Federer revela clara vantagem com 3 vitórias e nenhuma derrota diante de Blake, sem ter sequer jamais cedido um set para o norte-americano. ?Estou a espera de um milagre?, disse Blake. ?Sei que o Federer pode fazer qualquer coisa com a raquete na mão, mas acho que posso ter o meu dia.? Roddick carrega as maiores esperanças da torcida norte-americana. Em seu último jogo, diante do alemão Simon Greul, a estrela da partida foi o ?instant replay?, sistema eletrônico que determina bola dentro ou fora, que chegou até a ganhar aplausos do público. Tentando voltar ao seu estilo agressivo, Roddick é favorito diante de Ferrer. Feminino A francesa de origem russa, Tatiana Golovin, avançou para as semifinais de Miami ao superar a chinesa Zie Zheng por 3/6, 6/3 e 6/2. Golovin, tida como uma das grandes promessas que ainda não vingou, revelou seu potencial ao superar na terceira rodada a russa Elena Dementieva. Golovin joga com a vencedora de Maria Sharapova e Anastásia Myskina. Nas semifinais do feminino, Amelie Mauresmo, depois de derrotar Nadia Petrova por 6/3 e 6/1, enfrenta Svetlana Kuznetsova, que eliminou Ai Sugiyama, por 6/0 e 7/6.