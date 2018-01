Roger Federer é nomeado embaixador do Unicef Maior nome do tênis mundial na atualidade, o suíço Roger Federer foi nomeado nesta segunda-feira Embaixador da Boa Vontade do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para as crianças. O evento aconteceu na sede da entidade, em Nova York, um dia depois dele ter conquistado mais um título na vitoriosa carreira: o Masters Series de Miami, também nos Estados Unidos. O trabalho de Federer será ajudar na busca de recursos para tentar melhorar a vida das crianças de todo o mundo. "Tive sorte e pude realizar todos os meus sonhos no tênis. A partir de agora, um dos meus objetivos será ajudar todas as crianças na busca dos recursos mínimos que necessitam", afirmou o tenista de 24 anos, que lidera o ranking mundial. Federer já tem sua própria fundação, que ajuda crianças na África do Sul, mas promete se dedicar ao trabalho como embaixador do Unicef. "Viajo pelo mundo durante 11 meses no ano, por causa dos torneios, e terei muitas oportunidades para desenvolver essa tarefa", avisou o tenista suíço.