Roger Federer ganha mais uma no Qatar O tenista suíço Roger Federer venceu mais uma no ATP de Doha, no Qatar, e avançou às quartas-de-final do torneio. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo teve que suar muito para eliminar o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5). Em outros resultados pela segunda rodada, o russo Nikolay Davydenko bateu o checo Robin Vik por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), o alemão Tommy Haas ganhou do britânico Tim Henman também por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5) - e o russo Mikhail Youzhny derrotou o italiano Davide Sanguinetti por 2 a 0 (6/2 e 6/3).