Roger Federer ganha "Oscar" do esporte O tenista suíço Roger Federer, o número um do mundo, e a meio-fundista britânica Kelly Holmes, ganhadora de duas medalhas de ouro na Olimpíada de Atenas, levaram nesta segunda, em Portugal, os dois principais prêmios individuais do Laureus, o Oscar do Esporte mundial. Clodoaldo Silva, único brasileiro indicado na premiação, perdeu o troféu da categoria "Atleta Paraolímpico" para a canadense Chantal Petitclerc, que conquistou cinco medalhas de ouro na Paraolímpiada de Atenas. Federer venceu a categoria principal derrotando indicados como o heptacampeão mundial de F-1 Michael Schumacher, o ciclista Lance Armstrong e o nadador Michael Phelps. A seleção grega de futebol, campeã da Eurocopa-2004, venceu a categoria "Melhor Time" derrotando a equipe argentina de basquete, medalha de ouro em Atenas, o Porto, campeão europeu 2003/2004 e a Ferrari.