Roger Federer ganha outra sem fazer força O suíço Roger Federer, de 24 anos, tenista número um do mundo, precisou mostrar apenas parte de seu jogo para vencer, com facilidade, em uma hora e 12 minutos, nesta quinta-feira, o alemão Florian Mayer por 6/1, 6/4 e 6/0, e avançar à terceira rodada do Aberto da Austrália. O próximo adversário de Federer será o bielorusso Max Mirnyi. Por sua vez, o russo Nikolay Davydenko, quinto pré-classificado, que poderá enfrentar Federer nas quartas-de-final, se impôs diante do norte-americano Kevin Kim por 4/6, 6/0, 6/3 e 6/2.