Roger Federer garante estar 100% para Masters em Xangai O suíço Roger Federer, melhor tenista da atualidade, garantiu nesta terça-feira que está preparado para a disputa da Masters Cup, que será realizado a partir da próxima segunda em Xangai, na China. Já na cidade onde será realizado o torneio, para facilitar a adaptação ao fuso horário, o número 1 do mundo não está temeroso em relação a alguma contusão muscular por causa do final de um temporada desgastante. "Estou em plena forma. Estou perfeito. Não há preocupação com tornozelos ou joelhos depois de um ano tão exigente. Estou mesmo é ansioso para jogar logo", afirmou Federer, em entrevista coletiva para a imprensa local. Na edição do ano passado, o suíço foi derrotado na decisão pelo argentino David Nalbandian e reclamou de dores no tornozelo direito. Em Xangai, Federer tentará fechar mais uma temporada brilhante em sua carreira profissional. Com 11 títulos conquistados, entre eles três Grand Slams - Austrália, Wimbledon e US Open -, o suíço está disparado na liderança dos dois rankings da ATP (Entradas e Corrida dos Campeões). Os seus rivais na luta pela taça são Nalbandian, os espanhóis Rafael Nadal e Tommy Robredo, o russo Nikolay Davydenko, o croata Ivan Ljubicic e os norte-americanos Andy Roddick e James Blake.