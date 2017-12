Roger Federer não enfrentará Nadal pela Copa Davis A Copa Davis de 2007 não terá o duelo entre os dois melhores tenistas do mundo. Nesta terça-feira, a Federação Suíça de Tênis anunciou que Roger Federer não defenderá o país na primeira fase da competição, que será disputada entre os dias 09 e 11 de fevereiro. Desta forma, ele não enfrentará a Espanha, de Rafael Nadal. Federer não participará das partidas para poder defender a sua posição como número um do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). "Lamentamos a ausência, mas entendemos perfeitamente os motivos", explicou a federação em nota. Apesar de ser o melhor do mundo, Federer tem desvantagem contra Nadal. Em oito duelos, foram apenas duas vitórias. O melhor resultado do tenista na Davis aconteceu em 2003, quando ele levou a Suíça até a fase semifinal da competição.