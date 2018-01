Roger Federer passa fácil por Tommy Haas em Miami Tenista número um do mundo, o suíço Roger Federer não teve dificuldades para bater o alemão Tommy Haas e avançar às oitavas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. A vitória foi por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3. Na próxima fase, Federer vai enfrentar o russo Dmitry Tursunov, que passou pelo compatriota Igor Andreev por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4. O belga Olivier Rochus também assegurou vaga nas oitavas ao derrotar o argentino Guillermo Coria por 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será o espanhol David Ferrer. O norte-americano James Blake venceu o finlandês Jarko Nieminen por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/1. Seu adversário será o argentino Juan Ignacio Chela, que fez 6/3 e 7/6 (7-3) no belga Kristof Vliegen. A "zebra" desta segunda-feira, entre os homens, foi a eliminação do inglês Tim Henman, que perdeu por 2 sets a 0 (6/0, 1/6 e 5/7) para o alemão Simon Greul, que veio do qualificatório e vai encarar o norte-americano Andy Roddick, quarto do mundo, nas oitavas. Atualizado às 23h40