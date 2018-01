Roger Federer pega tenista chinês na estréia do US Open Na defesa do título e na tentativa de igualar-se a John McEnroe e Ivan Lendl, com três títulos do US Open, o suíço Roger Federer vai estrear no quarto e último Grand Slam da temporada contra o chinês Wang Yeu-Tzubo, de acordo com o sorteio das chaves realizado, nesta quarta-feira, em Nova York. O seu maior rival na atualidade, o espanhol Rafael Nadal, jogará contra o australiano Mark Phillipoussis, tenista que já foi vice-campeão do torneio, mas que este ano precisou de um wild card (convite). O mais querido da torcida, o norte-americano Andre Agassi, que já anunciou sua aposentadoria após a disputa do US Open, poderá dizer adeus logo na primeira rodada. Seu adversário de estréia é o perigoso romeno Andrei Pavel. Entre os brasileiros, Flávio Saretta terá um desafio e tanto diante do espanhol Tommy Robredo, atual número 6 do ranking mundial da ATP. O gaúcho Marcos Daniel, melhor tenista do Brasil, enfrentará o russo Teimuroz Gabashvili. No qualifying, dois brasileiros venceram nesta quarta-feira. Tiago Alves superou o também brasileiro Júlio Silva por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 2/6 e 6/2 - e Ricardo Mello passou pelo norte-americano Eric Nunez por 2 a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3). Na chave feminina, a russa Maria Sharapova, quarta colocada na lista da WTA, pegará a holandesa Michaela Krajicek, enquanto a número 1 do mundo, a francesa Amelie Mauresmo, jogará contra uma tenista vinda do qualifying.