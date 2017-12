Roger Federer recebe troféu de número um do tênis O tenista suíço Roger Federer recebeu nesta segunda-feira, pelo terceiro ano consecutivo, o troféu de melhor jogador da temporada. A premiação, entregue pelos dirigentes da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), foi realizada em Xangai, onde o suíço disputa a Masters Cup, competição que distribui cerca de US$ 4,5 milhões em prêmios. "O Federer é um assassino nas pistas, um rei da selva e um exemplo do esporte", disse o presidente da ATP, o sul-africano Etienne de Villiers. Em sua carreira como profissional, o tenista suíço conquistou 44 títulos. Só nesta temporada, ele faturou 11 campeonatos (três deles foram de Grand Slam). A entrega do prêmio aconteceu antes da partida entre Nadal e Blake, onde Federer compareceu à quadra para receber o troféu e ser aplaudido pelos chineses. O suíço, que estreou na competição com uma vitória por 2 a 1 sobre o argentino David Nalbandian, volta às quadras nesta terça-feira, para enfrentar o norte-americano Andy Roddick, pela segunda rodada do grupo vermelho.