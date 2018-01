Roger Federer vence mais uma no US Open O melhor tenista da atualidade, Roger Federer, confirmou seu favoritismo e venceu com facilidade o americano Vince Spadea, 3-0, com um duplo 6-3 e um pneu, 6-0, para encerrar a partida. Agora o suíço enfrentará o francês Marc Gicquel, que eliminou o argentino Gastón Gaudio por 2 a 2, 6-0, 4-6, 4-6, 6-1, 7-6. Com a derrota de Gaudio, o tênis sul-americano perde seu último representante. O argentino David Nalbandian e o chileno Fernando González, também foram eliminados. Todas as derrotas em cinco sets.