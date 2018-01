Roger Federer vence sem dificuldades Se Roger Federer não conhecia Denis Istomin, agora já pode dizer que tem uma vitória sobre a revelação do Uzbequistão. Na sua estréia do Aberto da Austrália, o número 1 do mundo e maior favorito à conquista do título, derrotou, nesta terça-feira, o então desconhecido Istomin por 6/2, 6/3 e 6/2, avançando para a segunda rodada do torneio. Federer revelou estar em boa forma e, com sua habitual tranqüilidade, dominou o adversário, que mostrou ter realmente muito potencial, aproveitando bem sua boa estatura para aplicar bons serviços, além de ter revelado uma boa direita.