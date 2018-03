Roger Machado faz alerta para defesa, mas comemora vitória do Atlético-MG

"Depois que fizemos o 3 a 1, começamos a segurar e perder a bola demasiadamente no movimento de meio-campo e permitimos a roubada que acabou gerando o segundo gol, no momento em que a partida já estava controlada. No segundo tempo, a posse de bola em nosso campo não era o ideal. Não entendemos o que o jogo pedia naquele momento", afirmou o treinador, após o triunfo fora de casa que manteve o Atlético com 100% de aproveitamento na competição.

Os vacilos só não causaram maior preocupação no treinador por causa dos gols de Fred e de Rafael Moura. Para Roger, o Atlético exibiu forte eficiência no setor ofensivo, compensando as falhas na defesa. "É uma eficiência altíssima, o Fred praticamente teve duas oportunidades e aproveitou as duas. Assim como o Rafael, que concluiu bem a gol", exaltou.

No geral, o treinador aprovou o desempenho da sua equipe. "O resultado foi excepcional. Em boa parte do jogo, conseguimos nos adaptar a um gramado que não permite a você conseguir trocar passes, aí fica um jogo muito de primeira e segunda bola", avaliou.

COPA DA PRIMEIRA LIGA - Ao fim do jogo em Governador Valadares, Roger Machado confirmou que jogará com os reservas na partida contra a Chapecoense, na quarta, em Santa Catarina, em rodada da Copa da Primeira Liga. "Vamos dar mais minutos para os que não atuaram, pois a temporada está no começo e vamos precisar de todos no mesmo nível", afirmou o treinador.