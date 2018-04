Rogério: ''''Precisamos de reforços'''' Capitão e líder do São Paulo, Rogério Ceni fez análise fria e criteriosa sobre as perspectivas da equipe para 2008. Disse, claro, que seu time mereceu o título brasileiro, elogiou os companheiros, mas fez algumas ressalvas. Afirmou, entre outras coisas, que "o São Paulo ainda não está pronto para disputar o título da Libertadores". "Precisamos nos reforçar", comentou. De acordo com o goleiro, apesar da força do elenco, falta "alguma coisa" para que os são-paulinos possam iniciar a Libertadores com reais chances de levantar a taça. Rogério lembrou que o São Paulo não terá Alex Silva - que se machucou - no início da próxima temporada. E observou que Jorge Wagner só tem contrato até o fim deste ano e pode deixar o Morumbi. Declarou, porém, que confia no trabalho da diretoria e que o time será, em 2008, tão forte como agora.