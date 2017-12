Rogério Romero faz índice para Moscou O nadador Rogério Romero foi mais um brasileiro a obter o índice para competir no Mundial de Moscou em 2002, durante a disputa da primeira etapa da Copa do Mundo de Natação, no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Rio, esta manhã. Aos 32 anos, Romero venceu a final dos 200 metros costas com o tempo de 1min56s16. "Agora tenho que me preocupar em ter um bom desempenho durante a disputa do troféu José Sinkel, em São Paulo", afirmou o nadador, que em dezembro estará em Santos para a prova.