Rogge assume presidência do COI O novo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o belga Jacques Rogge, assumiu hoje oficialmente o seu cargo, com o recebimento das chaves da entidade. Ele prometeu intensificar a luta contra o doping e melhorar as condições financeiras do COI. A cerimônia não teve a presença do presidente honorário da entidade, Juan Antonio Samaranch, que esteve à frente do COI por 21 anos. Ele está internado em um hospital de Lausana, após ter passado mal em função de uma extrema fadiga, e deve ficar pelo menos mais uma semana no hospital, embora o seu quadro de saúde tenha melhorado.