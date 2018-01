Rogge garante Olimpíada em Londres O presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Jacques Rogge, garantiu nesta segunda-feira, em Hong Kong (China), que Londres receberá a Olimpíada de 2012, mesmo depois dos atentados que ocorreram na semana passada na capital inglesa. ?Os Jogos de 2012 acontecerão em Londres e não em outro lugar. Mantemos nossa eleição e não há motivo para mudarmos de opinião?, disse. Rogge acredita que não há preocupação por parte do COI na parte de segurança do evento. ?Temos confiança nos organizadores londrinos e estamos seguros que os dispositivos de segurança previstos para os Jogos serão os melhores possíveis?, afirmou o dirigente. O presidente do COI está em Hong Kong, onde acontecerão as provas de hipismo da Olimpíada de Pequim, em 2008. Rogge foi conferir o que será feito pelos chineses para a realização do evento. Na época dos Jogos, o calor é muito forte e isso poderia prejudicar o desempenho dos cavalos. ?A Federação Eqüestre Internacional já começou a tomar medidas para diminuir os efeitos. Os estábulos terão ar condicionado e as provas ocorrerão em horários em que o calor não seja muito forte?, contou Rogge.