Rogge volta atrás e seu sucessor não receberá salários O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, afirmou nesta sexta-feira que desistiu da proposta de que seu sucessor no cargo seja remunerado. O belga se reuniu em São Petersburgo, na Rússia, com os seis candidatos oficiais à sua sucessão e ouviu deles que não têm interesse em receber salários.