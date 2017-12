Roma anuncia candidatura para receber a Olimpíada de 2016 A ministra de Políticas Juvenis e de Atividades Esportivas, Giovanna Melandri, anunciou nesta segunda-feira a candidatura de Roma à organização dos Jogos Olímpicos de 2016. A cidade brasileira do Rio de Janeiro também sonha em receber o evento nesta data. "Amanhã (terça-feira) apresentaremos ao Parlamento duas moções de apoio à candidatura de Roma", disse Melandri, que reconheceu o duro trabalho que a cidade terá que passar para sediar a Olimpíada. "Turim, com seus extraordinários Jogos Olímpicos de Inverno 2006, demonstrou que a Itália tem condições de sediar grandes eventos. Tenho certeza de que Roma saberá fazê-lo de maneira igualmente competente", comentou a política. A última vez que a Itália organizou os Jogos Olímpicos foi em 1960, justamente em Roma. O evento foi marcado pela primeira cobertura televisiva. Sediar uma edição da Olimpíada é um sonho antigo do Brasil. Tanto que os dirigentes do País utilizam o Pan-Americano de 2007, no Rio, como o grande teste. A próxima edição dos Jogos Olímpicos acontece em Pequim, na China, em 2008. Depois dos asiáticos, será a vez de Londres, na Inglaterra, de receber a competição.