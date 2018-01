Roma desiste de apresentar candidatura aos Jogos de 2016 O prefeito de Roma, Walter Veltroni, revelou nesta terça-feira que a cidade desistiu de apresentar a sua candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016. O motivo principal para a desistência, segundo Veltroni, foi o motivo de não existir uma "união" no país para receber uma competição deste nível. "O sentido da responsabilidade faz com a gente desista de embarcar numa decisão que no futuro criaria polêmicas. Não vamos expor Roma, ou a Itália, a um fator que aumente as divisões que existem em alguns lugares", explicou Veltroni, que vai comunicar oficialmente a sua decisão para os membros do Comitê Olímpico Internacional nesta quarta-feira. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, que sediará os jogos Pan-Americanos em 2007, já manifestou interesse em receber a competição. Fukuoka, no Japão, e Madri, na Espanha, também querem sediar os Jogos. No entanto, a eleição da cidade sede da Olimpíada de 2016 só acontecerá em outubro de 2009. Os próximas Jogos serão realizados na cidade de Pequim, em 2008.