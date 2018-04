Roma e Lazio fazem uma final 'explosiva' O futebol italiano reservou o melhor para o fim da temporada. Hoje, às 13h, uma semana depois do encerramento do campeonato nacional, será disputado o jogo mais explosivo do país nos últimos anos. No Estádio Olímpico, Lazio e Roma vão disputar a final da Copa da Itália, partida que deixa os torcedores dos dois clubes ansiosos e a polícia romana bastante preocupada por causa da grande rivalidade entre as equipes. A Roma é, ao lado da Juventus, a maior campeã da competição, com nove títulos. A Lazio, por sua vez, já ganhou cinco vezes o torneio.