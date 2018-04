Roma, uma cidade em alerta

Atrás de seu balcão, dona Enza abre um sorriso para cada torcedor que chega à sua loja não distante do centro de Roma. Praticamente todos que passam por sua porta ainda saúdam a senhora de seus sessenta anos com um carinhoso "Ciao Mamma". As aparências, porém, enganam. Enza é a Mamma dos ultras da Lazio, uma das torcidas mais fanáticas e violentas da Europa. Em plena crise, o futebol italiano tenta encontrar as razões de tanta violência. As opiniões são as mais diversas: uma polícia mal preparada, falta de leis, estádios transformados em bunkers e grupos de torcedores que não escondem suas atitudes fascistas. A violência no futebol italiano não é nova. Mas voltou à tona na semana passada quando um torcedor, Gabriele Sandri, foi morto por um policial (ontem a polícia prendeu três torcedores da Roma, suspeitos de participação na baderna que acabou vitimando Sandri). Foi a gota d?água. As torcidas organizadas pediram a interrupção dos jogos, o que não ocorreu. Indignados, prometeram revanche. Neste fim de semana, Roma é uma cidade em estado de alerta para o jogo Lazio e Parma, com policiamento reforçado e novas medidas de segurança. Para algumas partidas, a torcida adversária foi proibida de viajar. Em outros, a proposta é de que os lugares destinados aos ultras sejam ocupados por crianças. Seja qual for a solução, todos estão com medo. Os torcedores não escondem o medo da reação da polícia. As forças de ordem admitem que temem uma ação coordenada dos diferentes grupos de ultras. Várias torcidas decidiram entrar no estádio apenas 20 minutos após o início da partida, como forma de protesto. Mas a polícia suspeita que os ultras estejam se preparando para um enfrentamento. No coração de uma das torcidas mais violentas da Europa, os Irriducibili, o Estado pôde observar que a organização dos ultras é longe de ser amadora. "Recrutando" jovens de classes menos favorecidas, mas também contando com recursos de empresários ricos, os grupos de ultras ganharam força nos últimos 20 anos. Hoje, são cerca de 100 mil em toda Itália, ainda que a polícia estime que "apenas" 5 mil ou 10 mil são responsáveis pela violência. Com seus cabelos loiros tingidos e curtos, dona Enza tem sua explicação sobre a violência. "A culpa é da polícia. Quando morre um policial, o campeonato pára. Quando um torcedor morre, nada muda", alegou. "Como é que as pessoas querem que haja respeito desse jeito? Não garanto que haverá paz no domingo (hoje)", disse. GUERRA Desconfiados da reportagem do Estado, as pessoas que trabalham com Enza apenas se acalmaram quando souberam que o jornalista não era europeu. Os ultras estão em pé de guerra contra os jornalistas do Velho Continente, que os acusam de serem os responsáveis pela violência. Mesmo assim, na loja da dona Enza, todos avisam: nenhum dos líderes falará com a reportagem. "Nesse momento, ninguém quer se pronunciar por medo de represálias", alertou um jovem torcedor. Entre os líderes, alguns estão impedidos de entrar nos estádios. Outro está preso por contrabando de drogas. Os Irriducibili não têm apenas membros, leis internas e símbolos. Contam também com seu "território". Ocupam o setor norte das arquibancadas do Estádio Olímpico de Roma, mais conhecido como "Curva Nord". Seus membros contam que, como em uma guerra, tiveram de lutar pelo espaço nas arquibancadas contra outras torcidas da Lazio. Hoje, são os donos do local. Lá, a lei da polícia não vale e circulam tranqüilamente bandeiras com a mensagem "Roma é fascista". De lá, alguns dos ataques mais fortes também foram feitos nos últimos anos. Cartazes com mensagens como "Squadra di Negri" (time de preto), "Curva d?ebrei" (arquibancada de judeus) ou "Auschwitz é sua cidade, as câmaras de gás suas casas". Todas elas dirigidas contra os arqui-rivais da Roma. Os Irriducibili ainda chegaram a homenagear em 2000 um líder sérvio condenado pela ONU por crimes de guerra no conflito da Bósnia. FASCISMO Na loja da dona Enza, onde se vende desde ingressos aos jogos, camisas e cartazes com mensagens agressivas, os sinais do fascismo são explícitos. "Há quarenta anos sigo a Lazio em todos os jogos. Por isso me chamam de Mamma", diz Enza, orgulhosa de seu título. Ao seu lado, uma foto de seu ídolo Paolo Di Canio, conhecido por celebrar gols com a saudação fascista. Foi suspenso e multado. Mas não mudou de comportamento. Uma lenda urbana em Roma conta que foi dona Enza quem primeiro levou um jovem à arquibancada dos Irriducibili: era Marco Materazzi, personagem de uma das maiores polêmicas em uma final de Copa, em 2006, ao levar uma cabeçada de Zidane, após falar bobagens da irmã do francês. Em toda Itália, os ultras também contam com influência sobre seus clubes e na administração. Os cartolas admitem que estão em situação delicada. De um lado, não podem ficar sem suas torcidas mais fiéis. Mas acusam os grupos de chantagem. Os ultras ameaçam os clubes de praticar vandalismo se o transporte aos jogos fora de suas cidades não for providenciado. RÁDIO Todas as noites, a Radio Sei, de Roma, ainda dedica duas horas de suas transmissões para "La Voce della Nord", uma alusão ao setor norte do Estádio Olímpico onde ficam os Irriducibili. Comentado pelos ultras Gianluca Tirone e Marco Anselmi, o programa é usado para mandar recados, avaliar o time da Lazio e ainda mostrar força. Na sexta-feira, entre uma música e outra, um dos locutores pedia que os torcedores fizessem protestos sempre que tivessem a oportunidade neste fim de semana. Já outra mensagem repetida era para que os ultras tivessem consciência de que teriam de lutar para defender a Curva Nord, como se fosse de fato um território. O criador do programa, Paolo Arcivieri, concorreu às eleições legislativas de 2001 pela Aliança Nacional, grupo que sucedeu o partido fascista. Entre os ultras da Lazio, a mistura entre o futebol e a política não poderia ser mais clara, criando uma espécie de subcultura e, em parte, resistindo ao que os torcedores entrevistados pelo Estado chamam de "industrialização do futebol". Uma loja freqüentada pelos ultras na proximidade da Piazza ainda confirma essa ligação entre o futebol e a política. Entre imagens de Mussolini e livros contando seus feitos há camisas de futebol com fotos da seleção italiana bicampeã do mundo em 1934 e 1938, em plena era fascista. Capuz para não ser identificado em caso de a violência começar no campo também faz parte do kit. Em uma camisa vendida por 40, lê-se a seguinte mensagem: "Ieri, oggi e domani Fascisti" (Fascista ontem, hoje e amanhã). Assim como na loja da dona Enza, frases desenhadas nas paredes lembravam o caráter nacionalista do grupo. "100% Italiano", dizia um. Os ultras da Lazio não são os únicos a politizar suas mensagens. A Inter de Milão e o Ascoli também são conhecidos por seus grupos de extrema-direita. Já os grupos de esquerda estão no Livorno, Bologna e Torino. Não distante da loja de artigos fascistas está o bar Excalibur, uma espécie de "concentração" dos ultras da Lazio. Nos muros fora do bar, ofensas à Roma e uma mensagem para não pairar nenhuma dúvida: "Alerta: aqui é a Zona Lazio". Neste fim de semana, Roma e toda a Itália estarão em estado de alerta.