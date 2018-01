Romário faz 3 em jogo-treino que não vale para lista dos mil O artilheiro Romário e o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, aparentemente fizeram as pazes ontem, após uma conversa antes do jogo treino da equipe contra o Estácio de Sá, clube da segunda divisão do Campeonato Carioca. No confronto, o atacante marcou três gols da vitória por 4 a 0, mas partida não será computada na relação dos jogos de Romário nem para seu histórico de gols, pelo fato de não ter sido caracterizada como um amistoso. A relação entre Romário e Gaúcho estava estremecida desde domingo, quando o técnico substituiu o atacante por opção tática, durante o clássico contra o Fluminense pelo Carioca. O treinador vascaíno enfatizou que o episódio serviu para melhorar ainda mais a relação entre ambos. ?Somos duas cobras criadas e nos entendemos rapidinho. Até porque, em casamento sempre há discussão e elas fortalecem o relacionamento?, disse o técnico do Vasco. ?O Romário continua sendo o nosso capitão, ídolo e isso tudo fortaleceu ainda mais nosso relacionamento.? A novidade na movimentação de ontem foi a presença do atacante Edílson, que marcou o último gol da vitória vascaína. O pentacampeão mundial atuou no lugar do meia Morais, mas o técnico do Vasco explicou que no treinamento de hoje o atleta será testado na vaga de Ramon.