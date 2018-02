Romário quase escapa. No fim, pega 120 dias de suspensão

Por 3 votos a 2, Romário foi suspenso por 120 dias, ontem à noite, pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Vasco vai recorrer da decisão. Romário fez uso de finasterida no jogo com o Palmeiras, em 28 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A substância, que serve para evitar queda de cabelos, é proibida pelo Controle de Dopagem da CBF. O atleta não compareceu ao plenário e quem recebeu os holofotes foi o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Assim que saiu o resultado, ele ''''convocou'''' os cinco auditores para uma reunião a portas fechadas. ''''As pessoas dão opinião sobre o que não sabem! Tem gente no esporte que não tem nada a ver com esporte'''', reclamou o dirigente, que falava em voz alta. Dois dos que votaram pela condenação de Romário deixaram logo a sala e não quiseram presenciar a reprimenda de Eurico. ''''Ele está bravo. Disse que nós maculamos a carreira de Romário'''', contou Wladimir Cassani. ''''Ora, tenho que me ater ao que diz a legislação. Eu absolvo o homem Romário, mas não posso deixar de condenar o jogador pelo uso de uma substância proibida.'''' O presidente da sessão, Otávio Toledo, pediu apenas dois minutos de intervalo e teve de ouvir Eurico por 13 minutos. Ao justificar seu parecer, disse que estava apenas sendo ''''coerente com todos os seus votos (anteriores)''''. Por enquanto, Romário está impedido de atuar em competições oficiais. A princípio, poderá jogar amistosos. Com relação à extensão da punição ao técnico Romário, Otávio Toledo disse que essa decisão caberá ao Pleno do STJD, que só voltará a se reunir em 19 de janeiro.