Romário vira técnico do Vasco e não pára

Romário vai ter função dupla nos próximos meses: jogador e treinador. O Baixinho, de 41 anos, foi convencido ontem a ser o técnico do Vasco, substituindo Valdir Espinosa. Dentro de campo, pretende continuar atuando pelo menos até o final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. No entanto, há uma pendência que pode atrapalhar os planos do artilheiro: vai ser julgado no dia 18 por doping. Se for punido pelo STJD, pode se ver impedido de exercer as funções. ''''Ele será jogador-treinador por alguns meses. No final da Taça Guanabara, ele, então, vai encerrar a carreira de atleta e pode continuar como técnico'''', disse o presidente do Vasco, Eurico Miranda, durante a entrevista de apresentação de Romário, curiosamente ausente. Para Eurico, Romário vai dirigir a equipe em dois amistosos, nos Emirados Árabes, em 10 e 12 de janeiro. ''''Isso se ele não puder jogar.'''' O dirigente pode estar equivocado. Suspenso preventivamente por 30 dias por doping, Romário será julgado em 18 de dezembro. A tendência é de que receba suspensão de 120 dias. Se a pena for confirmada, vale também para o ofício de treinador. ''''Não é mudando de função que se escapa da punição. É a pessoa física que fica privada de suas atividades regulares a partir de uma eventual suspensão'''', explicou o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt. No entanto, Eurico quer inicialmente que o jogo de despedida do atleta Romário seja ''''numa semifinal ou mesmo na final da Taça Guanabara''''. ''''Romário pode permanecer como técnico para o segundo turno.'''' O dirigente também deu mais um exemplo do quanto é apegado ao poder no clube. Ao lhe perguntarem até quando Romário ficaria no comando do Vasco, interrompeu o repórter. ''''No comando do Vasco quem está e continuará sou eu, Eurico Miranda.'''' Ele explicou depois que o atacante manterá vínculo com o clube mesmo que não queria ser treinador. ''''Vai ficar ligado ao Vasco como nosso relações públicas, como embaixador do clube.'''' Em outubro, após a demissão de Celso Roth, Romário foi convocado às pressas por Eurico para dirigir o Vasco em jogo contra o América do México, pela Copa Sul-Americana. Vitória por 1 a 0, em São Januário. O ''''técnico'''''''' Romário entrou em campo no segundo tempo, mas o Vasco acabou eliminado da competição, pois no jogo de ida perdera por 2 a 0.