Romário volta a treinar com bola Romário disse que precisa perder cerca de três quilos (de 78 para 75) antes de estrear no América, clube pelo qual pretende disputar alguns jogos da 2.ª Divisão do Rio. O goleador treinou ontem por 70 minutos e participou diretamente de dois gols do time, no Estádio Giulite Coutinho. Romário assinou contrato simbólico com o América e estará inscrito na Federação até a quinta-feira. Ele não escolheu em que jogos atuará como forma de homenagear o pai, Edevair Faria, que morreu sem realizar o sonho de ver o filho vestindo a camisa do América.