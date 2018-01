Romena chega perto da tríplice coroa A romena Gabriela Szabo venceu os 1.500 metros, neste domingo, no Meeting de Atletismo de Lievin, norte da França, mas não obteve o seu intento de ser a dona da tríplice coroa nas provas femininas de fundo. A romena havia batido o recorde mundial dos 3.000 m, no domingo passado, e também é a dona da melhor marca do mundo nos 5.000 m. Hoje, ganhou os 1.500 m com o tempo de 4min03s42. Gabriela, de 25 anos, terminou a corrida mais de três segundos à frente de sua compatriota Doria Melinte (4min00s27), tendo como consolo a vitória com a melhor marca do ano para os 1.500 m. A atleta planeja correr os 1.500 e os 3.000 m no Mundial de Lisboa. O marroquino Hicham El Guerrouj, que ganhou os 1.500 m, entre os homens, com o tempo de 3min37s20 também considera a possibilidade de correr os 1.500 e os 3.000 m em Lisboa. Ao todo, o meeting terminou com o registro das quatro melhores marcas mundiais do ano. Além de Gabriela, o cubano Ivan Pedroso também ganhou a prova do salto em distância, em Lievin, com a melhor marca deste ano, de 8,01 m, trinta centímetros a menos que o seu salto de quarta-feira em Atenas, vencendo o esloveno Gregor Cankar e o francês francés Cheikh Touré. As outras melhores marcas de 2000 foram as da jamaicana Michelle Freeman, nos 60 metros com barreiras (7s83), Juliet Campbell (22s85) e Cristian Malcolm (20s46), ambos nos 200 m.