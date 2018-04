Romena é campeã no salto sobre cavalo A ginasta romena Monica Rosu ganhou a medalha de ouro individual na prova do salto sobre o cavalo, do torneio olímpico da modalidade, competição por aparelhos. Sua nota foi de 9,656 pontos, e esta é a segunda medalha de ouro para Rosu, vencedora também no torneio por equipes. A medalha de prata foi para a norte-americana Annia Hatch, com 9,481 pontos. A medalha de bronze ficou com a russa Anna Paulova, com 9,476 pontos.