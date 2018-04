Romena fatura ouro na final da trave Com 9.787 pontos, a ginasta romena Catalina Ponor levou nesta segunda-feira a medalha de ouro na final feminina da trave. A prata ficou com a americana Carly Patterson, com 9.775 pontos, enquanto outra romena, Alexandra Georgiana Eremia, ganhou o bronze com 9.700.