Romena medalhista no Mundial Indoor é pega no doping

Bicampeã mundial júnior dos 800m, a romena Elena Mirela Lavric é a protagonista do mais recente caso de doping do atletismo. Ela testou positivo para a substância proibida Meldonium em exame antidoping realizado durante o Mundial Indoor, em março, em Portland (EUA). Na competição, ajudou a Romênia a ganhar o bronze no revezamento 4x400m.

Sandu Ion, presidente da Federação Romena de Atletismo, foi quem revelou o resultado analítico adverso, em entrevista ao site local ProSport. Caso ela seja suspensa por doping, a Romênia perderia a medalha ganha em Portland.

Lavric era apontada como uma das maiores esperanças do atletismo da Romênia. Ganhou o Mundial Juvenil de 2007 e o Júnior em 2008 e 2010. Na Olimpíada de Londres, parou na semifinal dos 800m. Depois, caiu nas eliminatórias do Mundial de Moscou, realizado em 2013.

O Meldonium entrou no começo do ano na lista de substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidoping. Desde então, mais de uma centena de atletas já foram flagrados em exames antidoping, com destaque para a tenista Maria Sharapova. A ucraniana Nataliya Lupu chegou a ser retirada do Mundial Indoor, antes de competir, também por testar positivo para Meldonium.