Romenas conquistam o ouro no remo A medalha de ouro no remo feminino, categoria Double Skiff peso leve, ficou com a dupla romena Constanta Burcica e Angela Alupei. Daniela Reimer e Claudia Blasberg, da Alemanha, conquistaram a prata e a dupla holandesa Kirsten van Der Kolk e Marit van Eupen, o bronze.