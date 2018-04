Romênia vai muito mal e abre caminho para o Brasil no Pré-Olímpico de Ginástica

O Pré-Olímpico, que também vale como evento-teste da ginástica, terá quatro sessões, até as 22h. Duas equipes competem em cada uma delas e as quatro primeiras colocadas se classificam à Olimpíada. Outras oito já se garantiram pelo Mundial do ano passado.

O Brasil, nono colocado no Mundial, é favorito a ficar com uma das vagas em jogo pelo evento-teste, assim como França, Bélgica e Alemanha. A Romênia se reforçou com a veterana Catalina Ponor para tentar a classificação, mas teve um resultado ainda inferior ao do ano passado. A Austrália cumpriu o que dela se esperava, com 218,428 pontos.

Como Coreia do Sul e Suíça são azarãs no Pré-Olímpico (ficaram em 15.º e 16º lugares do Mundial), o Brasil só fica fora do Rio-2016 se tiver uma atuação muito ruim. As brasileiras somaram 221,861 no Mundial e agora estão reforçadas por Rebeca Andrade. Além disso, Jade Barbosa e Flávia Saraiva vivem ótima fase. Elsa competem a partir das 13h.