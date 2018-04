Romenos vencem e serão rivais de Sá e Guccione na final de duplas em Bucareste O Torneio de Bucareste definiu neste sábado os rivais do brasileiro André Sá e do australiano Chris Guccione na decisão da chave de duplas da competição. Serão os romenos Florin Mergea e Horia Tecau, cabeças de chave número 1, que nas semifinais derrotaram os holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middlekoop por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 10/8.