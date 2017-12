Romero: campeão pela 15ª vez nos 200 costas Pela 15ª vez, o nadador Rogério Romero, do Minas Tênis Clube, foi o campeão brasileiro na prova dos 200 metros costas, nesta sexta-feira pela manhã, no parque aquático Júlio de Lamare, no Complexo Maracanã. O atleta fez o tempo de 2min01s30 e deixou na segunda posição Thiago Pereira, 2min02s39, seu companheiro de equipe. "Acho difícil com esse tempo fazer um bom papel em Atenas. Por isso, precisarei melhorar bastante", destacou Romero, que já está classificado para nadar a prova na Olimpíada. "Meu objetivo é, primeiro, me classificar à semifinal grega e, depois, pensar na final." Já nos 400m, livre, Bruno Bonfim, do Pinheiros/SP, superou o favorito Felipe May, do Curitiba/PR, e ficou com o primeiro lugar da prova, com o tempo de 3min53s62, novo recorde do Troféu Brasil. O nadador paranaense marcou 3min57s47.